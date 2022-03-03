"Расскажи мне": в Украине запустили платформу психологической поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Для психологической поддержки украинцев, которые страдают от последствий вооруженной агрессии России, круглосуточно работает бесплатная интернет-платформа "Расскажи мне". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.
Детали
Проект реализовали при поддержке Офиса президента Украины, Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования.
"Если вы чувствуете тревогу, панические атаки, есть признаки депрессии, оставляйте заявку на платформе "Расскажи мне" и ожидайте обратной связи от специалиста", — говорится в сообщении.
Для получения помощи нужно кратко описать свой запрос и прислать заявку через сайт.
Модераторы платформы подберут специалиста, и он как можно быстрее свяжется. Консультации проводят бесплатно в режиме онлайн.
Кроме того, команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца и специалистами проекта "Друг" разработала бот первой психологической помощи.
"Он пригодится в первые часы после травматического события. Также бот содержит рекомендации по сохранению психологического здоровья", - отметили в ОПУ.
Напомним
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила информационный чат-бот, чтобы информировать о чрезвычайных ситуациях, инструкциях по действиям в сложных условиях.