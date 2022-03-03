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15 марта, 19:03 • 75892 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118449 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111875 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106485 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92290 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91609 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80217 просмотра

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"Расскажи мне": в Украине запустили платформу психологической поддержки

"Расскажи мне": в Украине запустили платформу психологической поддержки

Киев • УНН

 • 124829 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Для психологической поддержки украинцев, которые страдают от последствий вооруженной агрессии России, круглосуточно работает бесплатная интернет-платформа "Расскажи мне". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Проект реализовали при поддержке Офиса президента Украины, Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования.

"Если вы чувствуете тревогу, панические атаки, есть признаки депрессии, оставляйте заявку на платформе "Расскажи мне" и ожидайте обратной связи от специалиста", — говорится в сообщении.

Для получения помощи нужно кратко описать свой запрос и прислать заявку через сайт.

Модераторы платформы подберут специалиста, и он как можно быстрее свяжется. Консультации проводят бесплатно в режиме онлайн.

Кроме того, команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца и специалистами проекта "Друг" разработала бот первой психологической помощи.

"Он пригодится в первые часы после травматического события. Также бот содержит рекомендации по сохранению психологического здоровья", - отметили в ОПУ.

Напомним

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила информационный чат-бот, чтобы информировать о чрезвычайных ситуациях, инструкциях по действиям в сложных условиях.

Украинские Национальные Новости

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