ДСНС запустила чат-бот, щоб інформувати про надзвичайні ситуації: як знайти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інформаційний чат-бот, щоб інформувати про надзвичайні ситуації, інструкції щодо дій в складних умовах тощо, пише УНН.
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“ДСНС запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp в якому громадяни України можуть отримувати інформацію про надзвичайні ситуації, інструкції щодо дій в складних умовах, місць пунктів допомоги, останніх новин та список офіційних державних акаунтів”, - інформують у ДСНС.
Деталі
Крім того повідомляється що WhatsApp , Meta та Performance Media допоможуть у проведені вчасного інформування населення.
Розпочати користуватись можна за посиланням або за QR-кодом, оприлюдненим на Facebook-сторінці служби.
Раніше
Українська міська влада звернулася до громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.
Для цього створено офіційний чат-бот — @stop_russian_war_bot. Він отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.