ГСЧС запустила чат-бот, чтобы информировать о чрезвычайных ситуациях: как найти

Цитата

“ГСЧС запустила информационный чат-бот в WhatsApp, в котором граждане Украины могут получать информацию о чрезвычайных ситуациях, инструкциях по действиям в сложных условиях, местах пунктов помощи, последних новостях и списке официальных государственных аккаунтов”, - информируют в ГСЧС.

Детали

Кроме того сообщается, что WhatsApp, Meta и Performance Media помогут в проведении своевременного информирования населения.

Начать пользоваться можно по ссылке или по QR-коду, обнародованному на Facebook-странице службы.

Ранее

Украинские городские власти обратились к гражданам немедленно сообщать о местах с метками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных людях, которые могут быть причастными к нанесению меток.

Для этого создан официальный чат-бот — @stop_russian_war_bot. Он получает и передает информацию на соответствующие штабы реагирования.