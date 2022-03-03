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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Мінцифри розповіли, як зареєструвати новонародженого під час війни

У Мінцифри розповіли, як зареєструвати новонародженого під час війни

Київ • УНН

 • 125466 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, як оформлювати новонароджених під час війни. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал міністерства.

Деталі

У звʼязку з воєнним станом послуга "єМалятко" недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо доступу до реєстру ДРАЦС не буде, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості буде внесено до реєстру протягом 5 робочих днів.

У міністерстві додали, що зараз невідома точна кількість новонароджених, адже порахувати їх в укриттях неможливо.

Нагадаємо

Для психологічної підтримки українців, які страждають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює безкоштовна інтернет-платформа "Розкажи мені".

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