В Минсоцполитики рассказали о реформировании интернатов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В правительстве работают над развитием семейных форм воспитания в рамках внедряемого согласно договору о займе со Всемирным банком проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который направлен на реформирование интернатных учреждений. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир во время брифинга в рамках форума "Мониторинг прав ребенка в системе альтернативного ухода", передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день, на мой взгляд, мы достаточно существенно запустили проект. Вчера-позавчера у нас были встречи... по презентации и исследованию (по реформированию интернатных учреждений - ред.). Работа идет в четырех регионах, идет процесс деинституционализации (процесс реформирования системы ухода за детьми, основанный на принципе наилучших интересов ребенка - ред.) учреждений. Проблем очень много, и средства, выделенные Всемирным банком, направлены на то, чтобы лучше изучать мировые практики. Основная задача - это развитие семейных форм воспитания", - сказал Шамбир.
По его словам, существует сопротивление среди сотрудников, ведь многие считают, что институциональные учреждения дают достаточно хорошие услуги.
"Я не отрицаю, что есть много положительного, но ребенку лучше быть в семье. На это направлен проект. Стратегия деинституционализации в Украине будет проводиться до 2026 года. Основная задача, это не распустить интернатные учреждения, а создать формы воспитания, которые будут приемлемыми для детей", - рассказал Шамбир.
Напомним, Омбудсмен рассказала, что в заведениях институциональной формы воспитания ребенок изолирован от социальных контактов с внешним миром.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине было около 70 000 сирот и детей, лишенных родительской опеки.