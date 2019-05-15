Денісова розповіла про проблеми в закладах інституційної форми виховання дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Тільки 20% практично від загальної суми коштів передбачених на забезпечення інтернатних закладів йде на фактичне утримання дитини. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила під час міжрегіонального форуму про “Моніторинг прав дитини у системі альтернативного догляду”, передає УНН.
“В закладах інституційної форми виховання дитина ізольована від соціальних контактів із зовнішнім світом. Права дитини на приватність, на медичне забезпечення та гідне ставлення часто не забезпечено зовсім. Матеріальне забезпечення дитини є достатнім, тільки 20% практично від загальної суми коштів передбачених на забезпечення інтернатних закладів іде на фактичне утримання дитини”, — сказала Денісова.
За її словами, перевірки у таких закладах представниками служб у справах дітей, структурних підрозділів освіти та охорони здоров’я проводяться надзвичайно рідко, або зовсім не проводяться.
“На момент досягнення віку вибуття із закладу дитина залишається абсолютно не пристосованою до забезпечення себе та свого життя. Вона є соціально не адаптованою і незабезпечена житлом ”, - зазначила Денісова.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2019 року в Україні близько 70 000 сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування.