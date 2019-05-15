Денісова розповіла про проблеми в закладах інституційної форми виховання дітей

КИЇВ. 15 травня. УНН. Тільки 20% практично від загальної суми коштів передбачених на забезпечення інтернатних закладів йде на фактичне утримання дитини. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила під час міжрегіонального форуму про “Моніторинг прав дитини у системі альтернативного догляду”, передає УНН.