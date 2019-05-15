Денисова рассказала о проблемах в учреждениях институциональной формы воспитания детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Только 20% практически от общей суммы средств, предусмотренных на обеспечение интернатов идет на фактическое содержание ребенка. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила во время межрегионального форума про "Мониторинг прав ребенка в системе альтернативного ухода", передает УНН.
"В учреждениях институциональной формы воспитания ребенок изолирован от социальных контактов с внешним миром. Права ребенка на приватность, на медицинское обеспечение и достойное отношение часто не обеспечено вовсе. Материальное обеспечение ребенка является достаточным, только 20% практически от общей суммы средств, предусмотренных на обеспечение интернатов идет на фактическое содержание ребенка", - сказала Денисова.
По ее словам, проверки в таких заведениях представителями служб по делам детей, структурных подразделений образования и здравоохранения проводятся крайне редко, или совсем не проводятся.
"На момент достижения возраста выбытия из заведения ребенок остается совершенно не приспособленной к обеспечению себя и своей жизни. Она является социально неадаптированной и не обеспечена жильем", - отметила Денисова.
Напомним, на 1 января 2019 года в Украине около 70 тысяч сирот и детей лишены родительской опеки.