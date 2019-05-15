У Мінсоцполітики розповіли про реформування інтернатів

"На сьогоднішній день, як на мене, ми досить суттєво запустили проект. Вчора-позавчора у нас були зустрічі… по презентації та дослідженню (стосовно реформування інтернатних закладів – ред.). Робота йде в чотирьох регіонах, йде процес деінституціоналізації (процес реформування системи догляду за дітьми, заснований на принципі найкращих інтересів дитини – ред.) закладів. Проблем дуже багато, і кошти, які виділені Світовим банком, направлені на те, щоб краще вивчати світові практики. Основне завдання - це розвиток сімейних форм виховання", - сказав Шамбір.

За його словами, існує супротив серед співробітників, адже багато хто вважає, що інституційні заклади дають досить хороші послуги.

"Я не заперечую, що є багато позитивного, але дитині краще бути в сім’ї. На це направлений проект. Стратегія деінституціоналізації в Україні буде проводитися до 2026 року. Основне завдання, це не розпустити інтернатні заклади, а створити форми виховання, які будуть прийнятні для дітей", - розповів Шамбір.

Нагадаємо, Омбудсмен розповіла, що в закладах інституційної форми виховання дитина ізольована від соціальних контактів із зовнішнім світом.

Як повідомляв УНН, станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 70 000 сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування.