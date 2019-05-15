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У Мінсоцполітики розповіли про реформування інтернатів

У Мінсоцполітики розповіли про реформування інтернатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В уряді працюють над розвитком сімейних форм виховання у межах впроваджуваного згідно з угодою про позику зі Світовим банком проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який направлений на реформування інтернатних закладів. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір під час брифінгу в межах форуму "Моніторинг прав дитини у системі альтернативного догляду", передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день, як на мене, ми досить суттєво запустили проект. Вчора-позавчора у нас були зустрічі… по презентації та дослідженню (стосовно реформування інтернатних закладів – ред.). Робота йде в чотирьох регіонах, йде процес деінституціоналізації (процес реформування системи догляду за дітьми, заснований на принципі найкращих інтересів дитини – ред.) закладів. Проблем дуже багато, і кошти, які виділені Світовим банком, направлені на те, щоб краще вивчати світові практики. Основне завдання - це розвиток сімейних форм виховання", - сказав Шамбір.

За його словами, існує супротив серед співробітників, адже багато хто вважає, що інституційні заклади дають досить хороші послуги.

"Я не заперечую, що є багато позитивного, але дитині краще бути в сім’ї. На це направлений проект. Стратегія деінституціоналізації в Україні буде проводитися до 2026 року. Основне завдання, це не розпустити інтернатні заклади, а створити форми виховання, які будуть прийнятні для дітей", - розповів Шамбір.

Нагадаємо, Омбудсмен розповіла, що в закладах інституційної форми виховання дитина ізольована від соціальних контактів із зовнішнім світом.

Як повідомляв УНН, станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 70 000 сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування.

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