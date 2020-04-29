В Минсоцполитики назвали суммы выплат ветеранам к майским праздникам

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Накануне майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодно разовую денежную помощь в сумме от 900 от 4120 гривен в зависимости от категории. Об этом во время брифинга представителей правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент.