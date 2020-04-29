В Минсоцполитики назвали суммы выплат ветеранам к майским праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Накануне майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодно разовую денежную помощь в сумме от 900 от 4120 гривен в зависимости от категории. Об этом во время брифинга представителей правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент.
"Каждый год накануне майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодно разовую денежную помощь до 5 мая. В 2020 году размер такой помощи составит от 900 от 4120 гривен в зависимости от категории. Например, ветераны войны первой группы инвалидности получают 4120 гривен, второй группы - 3640 гривен, третьей группы - 3160 гривен, участники боевых действий - 1390 гривен, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 4120 гривен, члены семей погибших, умерших инвалидов вследствие войны, женам / мужьям умерших участников боевых действий й будет доплата по 900 гривен ", - отметила она.
Так, по ее словам, средства уже полностью перечислены органам социальной защиты населения на наши регионы в сумме 1300000000 гривен.
"Уже по состоянию на вчера 843000 пенсионеров уже получили такие денежные выплаты", - добавила Лазебная.
Напомним, Министерство социальной политики позволили Героям Украины и членам их семей подавать копии документов для получения разовой денежной вознаграждения .