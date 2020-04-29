У Мінсоцполітики назвали суми виплат ветеранам до травневих свят

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Напередодні травневих свят понад 1 млн ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримують щорічно разову грошову допомогу у сумі від 900 від 4 120 гривень залежно від категорії. Про це під час брифінгу представників уряду повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.

“Щороку напередодні травневих свят понад 1 млн ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримують щорічно разову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 від 4 120 гривень залежно від категорії. Наприклад, ветерани війни першої групи інвалідності отримують 4 120 гривень, другої групи — 3 640 гривень, третьої групи — 3 160 гривень, учасники бойових дій — 1390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4 120 гривень, члени сімей загиблих, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам/чоловікам померлих учасників бойових дій ї буде доплата по 900 гривень”, — зазначила вона.

Так, за її словами, кошти вже повністю перераховані органам соціального захисту населення на наші регіони у сумі 1,3 млрд гривень.

“Вже станом на вчора 843 тисячі пенсіонерів вже отримали такі грошові виплати”, — додала Лазебна.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики дозволили Героям України та членам їх сімей подавати копії документів для отримання разової грошової винагороди

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