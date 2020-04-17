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Мінсоцполітики спростило подання документів для отримання грошової винагороди Героям України

Мінсоцполітики спростило подання документів для отримання грошової винагороди Героям України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство соціальної політики дозволили Героям України та членам їх сімей подавати копії документів для отримання разової грошової винагороди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

“Уряд спростив порядок подання документів для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України або членам їх сімей, зокрема вилучено норму щодо вимоги про надання оригіналів документів для звірки. Відповідну постанову Кабінету Міністрів „Про внесення змін до Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку“, розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Уряду 15 квітня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що копії документів можна надсилати поштою, що не потребуватиме безпосереднього контакту заявників з працівниками органів соціального захисту населення та сприятиме запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України.

Вказано, що рішення про виплату одноразової грошової допомоги Героям України Кабмін ухвалив 26 лютого 2020 року. Це дозволить отримати кошти 207 Героям України. Йдеться про суму в 105 тис. гривень. Якщо особа, що має орден “Золота зірка”, не має змогу забрати грошову винагороду, то це можуть зробити члени її сім’ї, в тому числі дружина чи чоловік, діти чи батьки.

Нагадаємо, уряд підтримав надбавку в 1000 грн пенсіонерам у зв’язку з глобальною кризою через COVID-19.

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