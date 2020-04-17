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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Минсоцполитики упростило предоставление документов для получения денежного вознаграждения Героям Украины

Минсоцполитики упростило предоставление документов для получения денежного вознаграждения Героям Украины

Киев  •  УНН

 • 10855 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство социальной политики позволило Героям Украины и членам их семей подавать копии документов для получения разового денежного вознаграждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

“Правительство упростило порядок предоставления документов для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины или членам их семей, в частности исключена норма относительно требования о предоставлении оригиналов документов для сверки. Соответствующее постановление Кабинета Министров „О внесении изменений в Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка“, разработанного Министерством социальной политики, принято на заседании Правительства 15 апреля 2020 года”, — говорится в сообщении.

Указано, что копии документов можно отправлять по почте, что не потребует непосредственного контакта заявителей с работниками органов социальной защиты населения и будет способствовать предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди населения Украины.

Указано, что решение о выплате единовременного пособия Героям Украины Кабмин принял 26 февраля 2020 года. Это позволит получить средства 207 Героям Украины. Речь идет о сумме в 105 тыс. гривен. Если лицо, имеющее орден “Золотая звезда”, не имеет возможности забрать денежное вознаграждение, то это могут сделать члены его семьи, в том числе жена или муж, дети или родители.

Напомним, правительство поддержал надбавку в 1000 грн пенсионерам в связи с глобальным кризисом через COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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