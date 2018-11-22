В Минске собралась контактная группа по Донбассу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103078 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108586 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144875 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140871 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134598 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118023 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141603 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145392 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минске собралась контактная группа по Донбассу

В Минске собралась контактная группа по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 12147 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в МИД Беларуси в Twitter.

Напомним, сегодня на заседании ТКГ в Украине - новый представитель - Евгений Марчук.

Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.

Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.

Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в Минске.

Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представлял дипломат и советник Президента Руслан Демченко.

Добавим, сегодня Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО.

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