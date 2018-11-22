В Минске собралась контактная группа по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в МИД Беларуси в Twitter.
Напомним, сегодня на заседании ТКГ в Украине - новый представитель - Евгений Марчук.
Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.
Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в Минске.
Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представлял дипломат и советник Президента Руслан Демченко.
Добавим, сегодня Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО.