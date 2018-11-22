У Мінську зібралася контактна група щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Мінську розпочалося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу білоруського зовнішньополітичного відомства.
"У Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили у МЗС Білорусі у Twitter.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні ТКГ в України - новий представник - Євген Марчук.
Марчук протягом 1995-1996 років перебував на посаді прем'єр-міністра України. У 2003-2004 роках був міністром оборони, зокрема брав участь у врегулюванні конфлікту щодо острова Тузла.
Був представником України у підгрупі з питань безпеки ТКГ на мінських переговорах.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську.
Нагадаємо, 16 жовтня на засіданні тристоронньої контактної групи Україну представляв дипломат і радник Президента Руслан Демченко.
Додамо, сьогодні Україна у ТКГ закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО.