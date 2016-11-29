В Минске начинается встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Минске начинается встреча министров иностранных дел в "нормандском формате". Об этом на своей странице Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Начинается встреча министров иностранных дел в нормандском формате. Участники заходят в зал заседаний", - написала И.Геращенко.
Ранее И.Геращенко сообщила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед началом переговоров в Минске заявил, что украинская делегация будет ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные
Также она добавила, что Украина будет настаивать на скорейшем освобождении заложников и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет.
Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос заложников в РФ.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Минск, где сегодня ожидается встреча министров в "нормандском формате".
Как сообщал УНН, встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована 29 ноября в Минске.