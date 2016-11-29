У Мінську розпочинається зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Мінську розпочинається зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". Про це на своїй сторінці Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
"Починається зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Учасники знаходять до зали засідань", - написала І.Геращенко.
Раніше І.Геращенко повідомила, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін перед початком переговорів у Мінську заявив, що українська делегація ставитиме як першочергові питання безпеки і гуманітарні
Також вона додала, що Україна наполягатиме на якнайшвидшому звільненні заручників і ми підніматимемо це питання як ключовий пріоритет.
Крім того, українська сторона підніматиме питання заручників в РФ.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін прибув до Мінська, де сьогодні очікується зустріч міністрів у “нормандському форматі”.
Як повідомляв УНН, зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція та Росія) заплановано 29 листопада у Мінську.