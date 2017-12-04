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В Минске 5 декабря обсудят заключительные детали по освобождению заложников

В Минске 5 декабря обсудят заключительные детали по освобождению заложников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Минске 5 декабря будут обсуждать заключительные детали относительно освобождения украинских заложников. Об этом на брифинге заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"В Минске состоится очередная группа 5 декабря. Там будут определенные заключительные детали проходить (по освобождению заложников - ред.)", - сказала И.Геращенко.

При этом она подчеркнула, что не может сообщить детали до завершения обмена.

Она напомнила, что речь идет об освобождении 74 украинских граждан, содержащихся на оккупированной территории, в обмен на 306 человек.

И.Геращенко подчеркнула, что также ведется работа над тем, чтобы "были хорошие новости для тех политзаключенных, которые находятся в Российской Федерации".

"Нет пока у нас каких-то конкретных здесь дат, но я хочу заверить вас, что в поле зрения, в центре нашего внимания, на всех международных площадках эти вопросы поднимаются", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбасса договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.

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