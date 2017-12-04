У Мінську 5 грудня обговорять заключні деталі щодо звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Мінську 5 грудня обговорюватимуть заключні деталі стосовно звільнення українських заручників. Про це на брифінгу заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“В Мінську відбудеться чергова група 5 грудня. Там будуть певні заключні деталі проходити (щодо звільнення заручників — ред.)”, — сказала І.Геращенко.
При цьому вона наголосила, що не може повідомити деталі до завершення обміну.
Вона нагадала, що йдеться про звільнення 74 українських громадян, які утримуються на окупованій території, в обмін на 306 осіб.
І.Геращенко підкреслила, що також ведеться робота над тим, щоб “були добрі новини для тих політв’язнів, які перебувають в Російській Федерації”.
“Немає поки що в нас якихось конкретних тут дат, але я хочу запевнити вас, що в полі зору, в центрі нашої уваги, на всіх міжнародних майданчиках ці питання порушуються”, — наголосила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, 29 листопада Тристороння контактна група щодо Донбасу домовилась провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.