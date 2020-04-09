В Минрегионе согласовали порядок обсервации граждан, прибывающих в Украину из других стран

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Минрегионе состоялось совещание, на котором обсудили ряд координационных и оперативных вопросов по организации возвращения украинских граждан из-за рубежа и их потенциальной обсервации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.