Ще 5,6 тисячі українців повернулись на Батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Минулої доби прикордонники здійснили близько 10,5 тисячі пропускних операцій, з них 5,6 тисячі – на в’їзд українців в Україну. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
“8 квітня на в’їзд в Україну оформлено 5,6 тисячі наших співвітчизників. Крім того, учора Україну залишили більше ніж 3,6 тисячі осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців”, — зазначили в прикордонслужбі.
Повідомляється, що прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.
Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.
Як повідомляв УНН, за добу 7 квітня на територію держави повернулось понад 4800 українських громадян.