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Минулої доби до України повернулося ще понад 4800 громадян - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Минулої доби на теритоорію держави повернулось понад 4800 українських громадян, всього прикордонники здійснили 9,6 тисяч пропускних операцій. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"7 квітня на в’їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисяч наших співвітчизників. Крім того, учора Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців", - повідомили прикордонники.

Також минулої доби температурний скринінг та опитування про стан здоров’я було проведено у понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки, лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено, зазначають в ДПСУ.

Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Крім того, за даними прикордонників, минулої доби в пунктах пропуску виявлено 7 порушників правил карантину. Четверо порушників виявили у пункті пропуску "Краківець". Дехто з них перебував лише 1 добу на самоізоляції.

Як повідомлялося в УНН, у Києві з початку введення карантинних обмежень та станом на вчора, склали 574 адміністративних протоколів через порушення карантину.

Українські Національні Новини

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