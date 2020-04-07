У Києві склали 574 адмінпротоколи на порушників карантину та стягнули понад 90 тис. грн - Кличко

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві з початку введення карантинних обмежень та станом на сьогодні, склали 574 адміністративних протоколів через порушення карантину. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.