У Києві склали 574 адмінпротоколи на порушників карантину та стягнули понад 90 тис. грн - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві з початку введення карантинних обмежень та станом на сьогодні, склали 574 адміністративних протоколів через порушення карантину. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні вже склали 574 адміністративних протоколи, за першими п’ятьма в бюджет стягнуто 91 тисяча 800 грн. Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та три кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень", - повідомив Кличко.
Мер міста зазначив, що столичний моніторинговий центр заніс у групу ризику майже 40 тисяч киян: ті, хто прибули з країн з великим розповсюдженням вірусу та ті, хто контактували з хворими.
"На сьогодні моніторинговий центр здійснив вже майже 1,5 тисячі результативних контактів, для отримання інформації: дзвінків та опитування про самопочуття, контакти, перебування в самоізоляції за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу, зокрема і емоційну підтримку чи психологічну допомогу. Важливий аспект їхньої роботи – це моніторинг дотримання визначеної категоріями самоізоляції та обсервації. Ті, хто відмовляється піти на контакт з нашим центром, 100% матиме справу з нашими правоохоронцями", - додав мер Києва.
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Кличко підкреслив, що вся інформація про киян, які перебувають в моніторинговій базі центру - захищена, та не потрапить у відкритий доступ.
Повідомляється, що столична група користується досвідом сінгапурських та сеульських подібних моніторингових центрів.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві, на території Гідропарку під час акції протесту виникла суперечка між поліцією та двома чоловіками, які тренувались без документів та засобів індивідуального захисту. На них склали адміністративні протоколи за порушення правил щодо карантину.