У Києві склали 574 адмінпротоколи на порушників карантину та стягнули понад 90 тис. грн - Кличко

ukru
16:58 • 69816 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 142712 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241076 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243124 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242362 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228341 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198163 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185722 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146014 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150156 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
67 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152621 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158630 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138054 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 262555 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69339 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241074 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243122 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242362 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228341 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69339 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22423 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138054 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152621 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112608 перегляди
Актуальне
У Києві склали 574 адмінпротоколи на порушників карантину та стягнули понад 90 тис. грн - Кличко

У Києві склали 574 адмінпротоколи на порушників карантину та стягнули понад 90 тис. грн - Кличко

Київ • УНН

 • 14535 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві з початку введення карантинних обмежень та станом на сьогодні, склали 574 адміністративних протоколів через порушення карантину. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні вже склали 574 адміністративних протоколи, за першими п’ятьма в бюджет стягнуто 91 тисяча 800 грн. Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та три кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень", - повідомив Кличко.

Мер міста зазначив, що столичний моніторинговий центр заніс у групу ризику майже 40 тисяч киян: ті, хто прибули з країн з великим розповсюдженням вірусу та ті, хто контактували з хворими.

"На сьогодні моніторинговий центр здійснив вже майже 1,5 тисячі результативних контактів, для отримання інформації: дзвінків та опитування про самопочуття, контакти, перебування в самоізоляції за останні дні. Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу, зокрема і емоційну підтримку чи психологічну допомогу. Важливий аспект їхньої роботи – це моніторинг дотримання визначеної категоріями самоізоляції та обсервації. Ті, хто відмовляється піти на контакт з нашим центром, 100% матиме справу з нашими правоохоронцями", - додав мер Києва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві зафіксували вже 279 хворих на COVID-19: за добу захворіли чотири дитини, один чоловік помер.

Кличко підкреслив, що вся інформація про киян, які перебувають в моніторинговій базі центру - захищена, та не потрапить у відкритий доступ.

Повідомляється, що столична група користується досвідом сінгапурських та сеульських подібних моніторингових центрів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві, на території Гідропарку під час акції протесту виникла суперечка між поліцією та двома чоловіками, які тренувались без документів та засобів індивідуального захисту. На них склали адміністративні протоколи за порушення правил щодо карантину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48