Двох "спортсменів" зі столичного Гідропарку оштрафували за недотримання карантину

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Києві, на території Гідропарку, під час акції протесту виникла суперечка між поліцією та двома чоловіками, які тренувались без документів та засобів індивідуального захисту. На них склали адміністративні протоколи за порушення правил щодо карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.