Двох "спортсменів" зі столичного Гідропарку оштрафували за недотримання карантину

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Києві, на території Гідропарку, під час акції протесту виникла суперечка між поліцією та двома чоловіками, які тренувались без документів та засобів індивідуального захисту. На них склали адміністративні протоколи за порушення правил щодо карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“На двох учасників інциденту на столичному Гідропарку поліцейські склали адміністративні протоколи за недотримання правил карантинних обмежень”, — йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні, 6 квітня, під час акції протесту щодо протиепідемічних заборон на території Гідропарку між учасниками заходу та поліцейськими виникла суперечка. Чоловіки висловлювали невдоволення через неможливість тренування на спортивному майданчику.

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Повідомляється, що у результаті двох найбільш активних учасників події доставили до Дніпровського управління поліції, де встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення. На обох чоловіків — 1979 та 1988 років народження, склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один з них перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту, а другий — знаходився у парковій зоні без документів.

У подальшому адмінматеріали направлять до суду з метою прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну, з 6 квітня 2020 року в країні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції посилено карантинні заходи. На будь-які порушення законодавства поліцейські негайно реагуватимуть у межах своєї компетенції.

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