Двух "спортсменов" из столичного Гидропарка оштрафовали за несоблюдение карантина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве, на территории Гидропарка, во время акции протеста возник спор между полицией и двумя мужчинами, которые тренировались без документов и средств индивидуальной защиты. На них составили административные протоколы за нарушение правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.