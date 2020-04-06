Двух "спортсменов" из столичного Гидропарка оштрафовали за несоблюдение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве, на территории Гидропарка, во время акции протеста возник спор между полицией и двумя мужчинами, которые тренировались без документов и средств индивидуальной защиты. На них составили административные протоколы за нарушение правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"На двух участников инцидента на столичном Гидропарке полицейские составили административные протоколы за несоблюдение правил карантина", - говорится в сообщении.
Так, сегодня, 6 апреля, во время акции протеста против противоэпидемических запретов на территории Гидропарка между участниками мероприятия и полицейскими возник спор. Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке.
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Сообщается, что в результате двух наиболее активных участников события доставили в Днепровское управление полиции, где установили их анкетные данные и отобрали объяснения. На обоих мужчин - 1979 и 1988 годов рождения, составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.
В дальнейшем админматериалы направят в суд с целью принятия соответствующего решения.
Напомним, что согласно постановлению Кабмина, с 6 апреля 2020 года в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции усилены карантинные мероприятия. На любые нарушения законодательства полицейские немедленно будут реагировать в пределах своей компетенции.