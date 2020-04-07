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У Києві зафіксували вже 279 хворих на COVID-19: за добу захворіли чотири дитини, один чоловік помер

Київ • УНН

 • 15074 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. За минулу добу ще 12 киян захворіли на COVID-19, тож загальна кількість хворих наразі 279 осіб. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилась на 12 людей, з них 4 дітей, 1 медик. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (за даними МОЗ, станом на 9:30 - 253 офіційно зареєстрованих випадків - ред.)", - повідомив Кличко.

Так, захворіли ще три жінки віком від 34 до 41 року, та двоє дівча – їм по три роки. А також п’ятеро чоловіків від 31 до 67 років, та двоє хлопчиків 6 та 15 років.

"Один чоловік 36 років помер. За його життя майже два тижні боролись лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО, насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже вражені легені, тому врятувати не вдалось", - розповів мер.

Повідомляється, що з киян, які захворіли за минулу добу, госпіталізували 2 пацієнтів. Інші 10 - лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Кличко наголосив на тому, що більшість киян, в яких підтвердився коронавірус, за межі країни в останній час не виїжджали, тобто були інфіковані на території України.

Нагадаємо, що в Україні, станом на 9:00 7 квітня, зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні. У Києві на цей період часу нараховувалось 253 випадки.

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