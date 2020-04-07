В Киеве зафиксировали уже 279 больных COVID-19: за сутки заболели четыре ребенка, один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За минувшие сутки еще 12 киевлян заболели на COVID-19, поэтому общее количество больных пока 279 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 12 человек, из них 4 детей, 1 медик. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:30 - 253 официально зарегистрированных случая - ред.)", - сообщил Кличко.
Так, заболели еще три женщины в возрасте от 34 до 41 года, и две девочки - им по три года. А также пятеро мужчин от 31 до 67 лет, и двое мальчиков 6 и 15 лет.
"Один человек 36 лет скончался. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО, насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие, поэтому спасти не удалось", - рассказал мэр.
Сообщается, что с киевлян, которые заболели за прошедшие сутки, госпитализировали 2 пациентов. Остальные 10 - лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
Кличко отметил, что большинство киевлян, у которых подтвердился коронавирус, за пределы страны в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы на территории Украины.
Напомним, что в Украине, по состоянию на 9:00 7 апреля, зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные. В Киеве на этот период времени насчитывалось 253 случая.