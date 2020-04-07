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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83989 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100141 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102329 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101608 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109597 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98238 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве составили 574 админпротокола на нарушителей карантина и взыскали более 90 тыс. грн - Кличко

В Киеве составили 574 админпротокола на нарушителей карантина и взыскали более 90 тыс. грн - Кличко

Киев  •  УНН

 • 14532 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве с начала введения карантинных ограничений и по состоянию на сегодня, составили 574 административных протокола за нарушение карантина. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день уже составили 574 административных протокола, по первым пяти в бюджет взыскано 91 тысяча 800 грн. Также возбуждено одно уголовное производство по постановке лица в опасность заражения вирусом и три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сообщил Кличко.

Мэр города отметил, что столичный мониторинговый центр занес в группу риска почти 40 тысяч киевлян: те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса и те, кто контактировали с больными.

"На сегодня мониторинговый центр осуществил уже почти 1,5 тысячи результативных контактов, для получения информации: звонков и опросов о самочувствии, контакты, пребывание в самоизоляции за последние дни. Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь, в том числе и эмоциональную поддержку или психологическую помощь. Важный аспект их работы - это мониторинг соблюдения определенной категориями самоизоляции и обсервации. Те, кто отказывается пойти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с нашими правоохранительными органами", - добавил мэр Киева.

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Кличко подчеркнул, что вся информация о киевлянах, которые находятся в мониторинговой базе центра - защищена, и не попадет в открытый доступ.

Сообщается, что столичная группа пользуется опытом сингапурских и сеульских подобных мониторинговых центров.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве, на территории Гидропарка во время акции протеста возник спор между полицией и двумя мужчинами, которые тренировались без документов и средств индивидуальной защиты. На них составили административные протоколы за нарушение правил карантина.

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