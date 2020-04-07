В Киеве составили 574 админпротокола на нарушителей карантина и взыскали более 90 тыс. грн - Кличко

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве с начала введения карантинных ограничений и по состоянию на сегодня, составили 574 административных протокола за нарушение карантина. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.