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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65551 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 4800 граждан - ГПСУ

За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 4800 граждан - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 13634 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За прошедшие сутки на теритоорию государства вернулось более 4800 украинских граждан, всего пограничники осуществили 9,6 тыс. пропускных операций. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"7 апреля на въезд в Украину оформлено более 4,8 тысяч наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину оставили 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев", - сообщили пограничники.

Также за прошедшие сутки температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья было проведено у более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки, врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено, отмечают в ГПСУ.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Кроме того, по данным пограничников, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина. Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Краковец". Некоторые из них находились всего 1 сутки на самоизоляции.

Как сообщалось в УНН, в Киеве с начала введения карантинных ограничений и по состоянию на вчера, составили 574 административных протокола за нарушение карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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