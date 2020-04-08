За прошедшие сутки в Украину вернулось еще более 4800 граждан - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За прошедшие сутки на теритоорию государства вернулось более 4800 украинских граждан, всего пограничники осуществили 9,6 тыс. пропускных операций. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"7 апреля на въезд в Украину оформлено более 4,8 тысяч наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину оставили 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев", - сообщили пограничники.
Также за прошедшие сутки температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья было проведено у более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.
По результатам дополнительной проверки, врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено, отмечают в ГПСУ.
Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
Кроме того, по данным пограничников, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина. Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Краковец". Некоторые из них находились всего 1 сутки на самоизоляции.
Как сообщалось в УНН, в Киеве с начала введения карантинных ограничений и по состоянию на вчера, составили 574 административных протокола за нарушение карантина.