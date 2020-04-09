У Мінрегіоні узгодили порядок обсервації громадян, які прибуватимуть в Україну з інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Мінрегіоні відбулась нарада, на якій обговорили низку координаційних та оперативних запитань щодо організації повернення українських громадян з-за кордону та їх потенційної обсервації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відбулась нарада за участю Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, голови КМДА Віталія Кличка, т.в.о. Київської ОДА Василя Володіна, представників МЗС, Національної поліції, а також компанії-перевізника.
"Близько 15 тисяч українських громадян, які зараз перебувають за кордоном, планують у квітні повернутися до України. Оскільки повернення з країн, котрі не межують з Україною, заборонено транзитом, розглядається авіаційний шлях", - йдеться у повідомленні.
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Так, були обговорені різні варіанти алгоритму дій, локації під обсервацію, терміни здійснення авіарейсів до України та домовлено про детальне опрацювання кожного аспекту обсервації, підписання певних документів, щоб громадяни були своєчасно поінформовані та не було непорозумінь.
"Ми визначили алгоритми взаємодії органів влади, хто саме комунікує з громадянами, перевізниками. Міністерство інфраструктури забезпечує організацію рейсів з повернення, логістичну складову", – зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Сторони домовились до 11 квітня доопрацювати механізм роботи між всіма учасниками, після чого почнеться продаж авіаквитків для громадян, які повертатимуться в Україну.
Нагадаємо, що минулої доби прикордонники здійснили близько 10,5 тисячі пропускних операцій, з них 5,6 тисячі – на в’їзд українців в Україну.