У Мінрегіоні узгодили порядок обсервації громадян, які прибуватимуть в Україну з інших країн

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Мінрегіоні відбулась нарада, на якій обговорили низку координаційних та оперативних запитань щодо організації повернення українських громадян з-за кордону та їх потенційної обсервації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.