У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

У новой команды Министерства обороны Украины есть политическая воля навести порядок в закупках продуктов питания для украинской армии, а у руководителя ГП "Государственный оператор тыла" есть необходимый и положительный опыт, чтобы воплотить это в жизнь. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра StateWatch Глеб Каневский в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, команда новосозданного государственного предприятия имеет опыт отсеивать посредников и привлекать к участию в закупках непосредственных производителей продукции.

"Первое - сейчас есть политическая воля, второе - есть Арсен Жумадилов и его команда, то есть ключевые специалисты ГП "Медзакупки", которые были в начале создания того агентства медицинских закупок. От новой команды МОУ ему дали полный карт-бланш именно как профессионалу, чтобы он организовывал закупки, процедуры, работу с подрядчиками, работу с производителями и поставщиками. То есть, именно чтобы Жумадилов и его команда наладили элемент отсеивания всевозможных прокладок и тому подобное. Чтобы работали непосредственно с поставщиками и производителями, и они на этом, собственно, сейчас сфокусированы. Уже в декабре должны состояться первые закупки именно агентства", - отметил Глеб Каневский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды

Взвешенным решением эксперт назвал то, что определенный период будут параллельно действовать государственное предприятие и Департамент регулирования закупок Минобороны.

"Приняли правильное решение - не одним махом там все концы, и контракты, и закупки, остановить и передать на новое агентство, потому что такое решение просто навредит ВСУ. Поэтому решили, что департамент завершает все те контракты и закупки, которые начал. А агентству с декабря начинают постепенно передавать питание, топливо и обеспечение амуницией, формой и тому подобное. Это для меня хороший знак, что не рубят с плеча, а дают время на адаптацию, что указывает, что у них серьезные планы", - добавил эксперт.

Еще одним фактором успеха он отметил открытость новой команды Минобороны.

"Третий фактор, который меня настраивает на позитив - это то, что и Жумадилов, и профильный заместитель Умерова Дмитрий Клименков - они полностью открыты к общественности. На первой встрече объясняли проблемы и какой у них есть план, сегодня уже объясняли, что вот есть агентство, люди, процедуры. Мы договорились, что в начале января и февраля нам уже покажут результаты тендеров. Они и так в "Прозорро" будут опубликованы, но имеется в виду, что нам покажут, что вся инфраструктура для этого готова и приняты все решения. Что утвержден план закупок, наняты люди, которые это будут организовывать, покажут, кто эти люди", - рассказал Каневский.

Каневский напомнил, что в следующем году "Государственный оператор тыла" должен провести закупок на 95 миллиардов гривен, и ключевая задача - избавиться от любых коррупционных рисков, как это сделал Жумадилов, когда было создано ГП "Медзакупки".

"До 2017 года Минздрав и его закупки были одними из самых коррумпированных в Украине. Я это знаю точно, потому что я тогда проводил расследования журналистские и аналитические, как из года в год срывались закупки вакцин и других медпрепаратов для людей с хроническими болезнями, такими как СПИД, туберкулез, гепатит и тому подобное. И это еще со времен Богатыревой от Януковича тянулось. Когда создали агентство ГП "Медзакупки" - это Арсен Жумадилов и его команда, мы забыли о коррупции в Минздраве. Вот после 2017 года уже не было скандалов. А, наоборот, вспомните, во времена ковида, когда Степанов пытался откатить ситуацию назад, хотел воспользоваться ситуацией и вернуть все закупки в Минздрав. И тогда же Жумадилов был первым, кто написал заявление в НАБУ на Степанова.

Это для меня такие маркеры, что Жумадилов и его команда заслуживают кредит доверия в начале. Они уже себя зарекомендовали и имеют опыт. В пределах Украины это не типичная история, когда на должности назначают профессионалов с успешными кейсами без коррупционного бэкграунда. Сравните сейчас это назначение с другими кадровыми в другие органы государственной власти - назначают людей без опыта, без каких-то профессиональных достижений, с сомнительными историями. А здесь противоположный кейс, поэтому я верю в эту историю и надеюсь, что у них все получится", - подытожил эксперт.

Напомним

Жумадилов заявил, что новая стратегия Минобороны в вопросе закупок предусматривает максимальная вовлеченность национальных производителей и отмену дискриминационных требований на тендерах.