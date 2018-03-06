В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого бойца АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, состояние его здоровья-средней тяжести. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск один военнослужащий получил ранения. Состояние его здоровья - средней тяжести, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Гуцуляк.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 3 обстрелы позиций сил АТО, из них 2 в Луганском направлении и еще один на Донецком. Вооруженные силы Украины ни разу не открывали огонь.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий ВСУ.