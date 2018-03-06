У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого бійця АТО

“Внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один військовослужбовець отримав поранення. Стан його здоров’я — середньої важкості, йому надається необхідна медична допомога”, — повідомив Гуцуляк.

Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли позицій сил АТО, з них 2 на Луганському напрямку та ще один на Донецькому. Збройні сили України жодного разу не відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець ЗСУ.