У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого бійця АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, стан його здоров'я-середньої тяжкості. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один військовослужбовець отримав поранення. Стан його здоров’я — середньої важкості, йому надається необхідна медична допомога”, — повідомив Гуцуляк.
Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли позицій сил АТО, з них 2 на Луганському напрямку та ще один на Донецькому. Збройні сили України жодного разу не відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець ЗСУ.