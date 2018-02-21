В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных в зоне АТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63083 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77215 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79906 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107366 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100387 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104552 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111533 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117083 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122791 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 21 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибла 23-летняя девушка — военный медик, еще семеро военных получили ранения и боевые травмы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“Среди украинских военных, к сожалению, есть потеря. Вчера во время оказания медицинской помощи гражданскому населению в Луганской области боевики российско-оккупационных войск обстреляли медиков. В результате обстрела погибла 23-летняя девушка — военный медик. Также в результате вражеских обстрелов 5 украинских защитников получили ранения и 2 — боевые травмы. Они были эвакуированы в военно-медицинских госпиталей. Состояние здоровья одного из них тяжелое, всех остальных — удовлетворительное”, - сообщил Д.Гуцуляк.

Всего за прошедшие сутки по позициям сил АТО было осуществлено 15 обстрелов, 14 из которых были прицельными. Десять из них были на луганском направлении, и 5 на донецком.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, семеро — получили ранения.

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