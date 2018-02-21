В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибла 23-летняя девушка — военный медик, еще семеро военных получили ранения и боевые травмы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“Среди украинских военных, к сожалению, есть потеря. Вчера во время оказания медицинской помощи гражданскому населению в Луганской области боевики российско-оккупационных войск обстреляли медиков. В результате обстрела погибла 23-летняя девушка — военный медик. Также в результате вражеских обстрелов 5 украинских защитников получили ранения и 2 — боевые травмы. Они были эвакуированы в военно-медицинских госпиталей. Состояние здоровья одного из них тяжелое, всех остальных — удовлетворительное”, - сообщил Д.Гуцуляк.
Всего за прошедшие сутки по позициям сил АТО было осуществлено 15 обстрелов, 14 из которых были прицельными. Десять из них были на луганском направлении, и 5 на донецком.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, семеро — получили ранения.