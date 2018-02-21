У Міноборони розповіли про стан поранених військових в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 23-річна дівчина-військовий медик загинула, ще семеро військових отримали поранення та бойові травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Серед український військових, на жаль, є втрата. Вчора під час надання медичної допомоги цивільному населенню в Луганській області бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли медиків. Внаслідок цього обстрілу загинула 23-річна дівчина військовий медик. Також внаслідок ворожих обстрілів 5 українських захисників отримали поранення та 2 — бойові травмування. Їх було евакуйовано до військо-медичних госпіталів. Стан здоров’я одного з них тяжкий, всіх інших — задовільний”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Усього протягом минулої доби по позиціям сил АТО було здійснено 15 обстрілів, 14 з яких були прицільними. Десять з них були на луганському напрямку, та 5 на донецькому.
Як повідомляв УНН, за минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, семеро — отримали поранення.