В Минобороны подтвердили ранения двух украинских военных в зоне АТО

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17:10 • 58669 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов на донецком направлении получили ранения двое украинских военных. Их доставили в военно-мобильные госпитали", - сообщил Д.Гуцуляк.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 5 обстрелов позиций сил АТО, из них два были на луганском направлении и три на донецком.

Как сообщал УНН, на полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.

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