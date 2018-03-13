У Міноборони підтвердили поранення двох українських військових у зоні АТО

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Внаслідок ворожих обстрілів на донецькому напрямку отримали поранення двоє українських військових. Їх доставили до військово-мобільних госпіталів", - повідомив Д.Гуцуляк.

Всього протягом минулої доби було зафіксовано 5 обстрілів позицій сил АТО, з них два були на луганському напрямку та три на донецькому.

Як повідомляв УНН, на полігоні "Широкий лан" через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.

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