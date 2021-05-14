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В сети начали обсуждать, что канал Дудя хотят заблокировать в Украине: Минкульт говорит, к YouTube не обращался

Киев • УНН

 • 19750 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины не обращалось к YouTube относительно блокирования канала российского блогера Юрия Дудя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МКИП.

В сети начали обсуждать, что канал Дудя хотят заблокировать в Украине: Минкульт говорит, к YouTube не обращался

Цитата:

"Министерство культуры и информационной политики не направляло никаких обращений к видеохостингу YouTube относительно блокирования упомянутого канала", - сообщили в ведомстве.

Контекст

Ранее сегодня в СМИ была распространена информация о том, что Украина обратилась к YouTube с просьбой заблокировать канал российского блогера Юрия Дудя на территории Украины, который, якобы, по мнению властей, является носителем официальной пропаганды и блогером, который продвигает российские нарративы на соседние страны.

Что было раньше

В начале мая видеоблоггер украинского происхождения Иван Рудской, известный как Ивангай, заявил, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю вырезали несколько важных моментов. По его словам, речь о том, что "его прабабушка - жертва голодомора, дедушка - жертва НКВД репрессий, а теперь Украина имеет войну с Россией".

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