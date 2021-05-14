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У мережі почали обговорювати, що канал Дудя хочуть заблокувати в Україні: Мінкульт каже, до YouTube не звертався

Київ • УНН

 • 19750 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України не зверталось до YouTube щодо блокування каналу російського блогера Юрія Дудя. Про це УНН повідомили у пресслужбі МКІП.

У мережі почали обговорювати, що канал Дудя хочуть заблокувати в Україні: Мінкульт каже, до YouTube не звертався

Цитата:

"Міністерство культури та інформаційної політики не надсилало жодних звернень до відеохостингу YouTube щодо блокування згаданого каналу", - повідомили у відомстві.

Контекст

Раніше сьогодні у ЗМІ була поширена інформація про те, що Україна звернулась до YouTube з проханням заблокувати канал російського блогера Юрія Дудя на території України, який, начебто, на думку влади, є носієм офіційної російської пропаганди і блогером, який просуває російські наративи на сусідні країни.

Що було раніше

На початку травня відеоблогер українського походження Іван Рудський, відомий як Івангай, заявив, що з його інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю вирізали декілька важливих моментів. З його слів, мова про те, що "його прабабуся - жертва голодомору, дідусь - жертва НКВД репресій, а тепер Україна має війну з Росією".

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