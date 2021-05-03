Блогер Івангай каже, що Дудь вирізав з його інтерв'ю "головний меседж"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Відеоблогер українського походження Іван Рудський, відомий як Івангай, заявив, що з його інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю вирізали декілька важливих моментів. Про це блогер написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Цитата:
"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва голодомору. Дідусь - жертва НКВД репресій. А тепер Україна має війну з Росією", - зазначив Іван Рудський.
На запитання у коментарях під постом одного з користувачів, чому так сталося, блогер звинуватив російського журналіста у боягузтві.
Що було раніше
Блогер Івангай дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Воно вийшло у середині березня 2021 року.
За даними з відкритих джерел, Іван Рудський народився на Дніпропетровщині, з 2014 року є одним з найпопулярніших відеоблогерів рунету.
Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией.— Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021