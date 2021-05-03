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Блогер Івангай каже, що Дудь вирізав з його інтерв'ю "головний меседж"

Блогер Івангай каже, що Дудь вирізав з його інтерв'ю "головний меседж"

Київ • УНН

 • 82133 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Відеоблогер українського походження Іван Рудський, відомий як Івангай, заявив, що з його інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю вирізали декілька важливих моментів. Про це блогер написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Цитата:

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва голодомору. Дідусь - жертва НКВД репресій. А тепер Україна має війну з Росією", - зазначив Іван Рудський.

На запитання у коментарях під постом одного з користувачів, чому так сталося, блогер звинуватив російського журналіста у боягузтві.

Що було раніше 

Блогер Івангай дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Воно вийшло у середині березня 2021 року.

За даними з відкритих джерел, Іван Рудський народився на Дніпропетровщині, з 2014 року є одним з найпопулярніших відеоблогерів рунету. 

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией.

— Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

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