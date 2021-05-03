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Блогер Ивангай говорит, что Дудь вырезал из его интервью "главный месседж"

Блогер Ивангай говорит, что Дудь вырезал из его интервью "главный месседж"

Киев  •  УНН

 • 82118 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Видеоблогер украинского происхождения Иван Рудской, известный как Ивангай, заявил, что его интервью российскому журналисту Юрию Дудю вырезали несколько важных моментов. Об этом блогер написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - отметил Иван Рудской.

На вопрос в комментариях под постом одного из пользователей, почему так произошло, блогер обвинил российского журналиста в трусости.

Что было ранее

Блогер Ивангай дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Оно вышло в середине марта 2021 года.

По данным из открытых источников, Иван Рудской родился в Днепропетровской области, с 2014 года является одним из самых популярных видеоблогеров рунета.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией.

- Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

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