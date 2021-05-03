Блогер Ивангай говорит, что Дудь вырезал из его интервью "главный месседж"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Видеоблогер украинского происхождения Иван Рудской, известный как Ивангай, заявил, что его интервью российскому журналисту Юрию Дудю вырезали несколько важных моментов. Об этом блогер написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - отметил Иван Рудской.
На вопрос в комментариях под постом одного из пользователей, почему так произошло, блогер обвинил российского журналиста в трусости.
Что было ранее
Блогер Ивангай дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Оно вышло в середине марта 2021 года.
По данным из открытых источников, Иван Рудской родился в Днепропетровской области, с 2014 года является одним из самых популярных видеоблогеров рунета.
Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией.- Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021