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В Мининфраструктуры сообщили, что ждет морпорты Ольвия и Херсон

Киев • УНН

 • 9602 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. После передачи в концессию, порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики, а суммарный объем инвестиций в их развитие, в ближайшие 5 лет, составит 3,7 млрд грн. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В Мининфраструктуры сообщили, что ждет морпорты Ольвия и Херсон

Так, Криклий подчеркнул, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.

"Первые концессионные конкурсы в портах Украины успешно проведены. Их выиграли компании "Рисоил-Херсон" и QTerminals, которые имеют опыт, ресурсы и амбициозные планы на долгосрочную перспективу. Порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики, дадут перспективу людям и развитие территориям присутствия. Суммарный объем инвестиций в развитие портов Херсон и Ольвия в ближайшие 5 лет составит 3,7 млрд гривен", - заявил Криклий.

Он также сообщил, на какую сумму планируют инвестировать победители концессионных конкурсов.

Так, победитель конкурса в порту Херсон компания "Рисоил-Херсон" инвестирует 300 млн гривен в развитие порта в течение четырех лет, что на 40% больше, чем устанавливалось требованиями конкурса.

В свою очередь, победитель конкурса в порту Ольвия компания QTerminals из Катара вложит в развитие порта в течение 5 лет 3,4 млрд гривен.

По словам министра, это одна из самых прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости.

Как ранее сообщалось в УНН, в концессию передали Херсонский морпорт, а компания из Катара стала победителем конкурса на концессию в порту Ольвия.

Напомним, что Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах.

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