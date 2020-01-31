В Мининфраструктуры сообщили, что ждет морпорты Ольвия и Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. После передачи в концессию, порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики, а суммарный объем инвестиций в их развитие, в ближайшие 5 лет, составит 3,7 млрд грн. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Так, Криклий подчеркнул, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.
"Первые концессионные конкурсы в портах Украины успешно проведены. Их выиграли компании "Рисоил-Херсон" и QTerminals, которые имеют опыт, ресурсы и амбициозные планы на долгосрочную перспективу. Порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики, дадут перспективу людям и развитие территориям присутствия. Суммарный объем инвестиций в развитие портов Херсон и Ольвия в ближайшие 5 лет составит 3,7 млрд гривен", - заявил Криклий.
Он также сообщил, на какую сумму планируют инвестировать победители концессионных конкурсов.
Так, победитель конкурса в порту Херсон компания "Рисоил-Херсон" инвестирует 300 млн гривен в развитие порта в течение четырех лет, что на 40% больше, чем устанавливалось требованиями конкурса.
В свою очередь, победитель конкурса в порту Ольвия компания QTerminals из Катара вложит в развитие порта в течение 5 лет 3,4 млрд гривен.
По словам министра, это одна из самых прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости.
Как ранее сообщалось в УНН, в концессию передали Херсонский морпорт, а компания из Катара стала победителем конкурса на концессию в порту Ольвия.
Напомним, что Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах.