В Мининфраструктуры сообщили, что ждет морпорты Ольвия и Херсон

КИЕВ. 31 января. УНН. После передачи в концессию, порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики, а суммарный объем инвестиций в их развитие, в ближайшие 5 лет, составит 3,7 млрд грн. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.