У Мінінфраструктури повідомили, що чекає на морпорти Ольвія та Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Після передачі в концесію, порти Херсон та Ольвія стануть точками росту для концесіонерів та української економіки, а сумарний обсяг інвестицій у їхній розвиток, у найближчі 5 років, складе 3,7 млрд грн. Про це розповів Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації переможців перших концесійних конкурсів в портах України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Так, Криклій наголосив, що концесії та інвестиції мають стати рушійною силою оновлення та розвитку української інфраструктури.
"Перші концесійні конкурси у портах України успішно проведено. Їх виграли компанії "Рісоіл-Херсон" та QTerminals, які мають досвід, ресурси та амбітні плани на довгострокову перспективу. Порти Херсон та Ольвія стануть точками росту для концесіонерів та української економіки, дадуть перспективу людям і розвиток територіям присутності. Сумарний обсяг інвестицій у розвиток портів Херсон та Ольвія у найближчі 5 років складе 3,7 млрд гривень", – заявив Криклій.
Він також повідомив, на яку суму планують інвестувати переможці концесійних конкурсів.
Так, переможець конкурсу у порту Херсон компанія "Рісоіл-Херсон" інвестує 300 млн гривень у розвиток порту впродовж чотирьох років, що на 40 % більше, ніж встановлювалось вимогами конкурсу.
У свою чергу, переможець конкурсу у порту Ольвія компанія QTerminals з Катару вкладе в розвиток порту впродовж 5 років 3,4 млрд гривень.
За словами міністра, це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.
Як раніше повідомлялося в УНН, у концесію передали Херсонський морпорт, а компанія з Катару стала переможцем конкурсу на концесію в порту Ольвія.
Нагадаємо, що Криклій анонсував концесійні конкурси у чотирьох великих морпортах.