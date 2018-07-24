В Минфине рассчитывают на скорое возобновление сотрудничества с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Министерстве финансов Украины рассчитывают, что сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) возобновится в ближайшее время, ведь переговоры по бюджету и ценам на газ проходят конструктивно. Такое мнение и.о. министра финансов Оксана Маркарова высказала в эфире Bloomberg TV, передает УНН.
“Я думаю, у нас очень хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд был принят. Также по бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии”, — заявила Маркарова.
По ее словам, показатели выполнения госбюджета по итогам первого полугодия лучше, чем в I квартале.
“Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее (возобновление финансирования со стороны МВФ, — ред.)”, — отметила Маркарова.
Кроме того, и.о. министра финансов добавила, что Украина в этом году планирует выйти на рынок еврооблигаций.
Напомним, Верховная Рада поддержала поправку МВФ для работы Антикоррупционного суда.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что МВФ требует сделать единой цену на газ для населения и промышленности, переговоры по этому вопросу продолжаются уже год.