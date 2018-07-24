У Мінфіні розраховують на швидке відновлення співпраці з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Міністерстві фінансів України розраховують, що співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ) відновиться найближчим часом, адже переговори щодо бюджету та цін на газ проходять конструктивно. Таку думку в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова висловила в ефірі Bloomberg TV, передає УНН.
“Я думаю, у нас дуже хороше обговорення: Антикорупційний суд був прийнятий. Також щодо бюджету та цін на газ маємо дуже конструктивні дискусії”, — заявила Маркарова.
За її словами, показники виконання держбюджету за результатами першого півріччя кращі, ніж у І кварталі.
“Ми робимо все, щоб це сталося якомога швидше (відновлення фінансування з боку МВФ, — ред.)”, — зазначила Маркарова.
Крім того, в.о. міністра фінансів додала, що Україна цього року планує вийти на ринок єврооблігацій.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала поправку МВФ для роботи Антикорупційного суду.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що МВФ вимагає зробити єдиною ціну на газ для населення та промисловості, переговори з цього питання тривають уже рік.