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4 марта, 13:25 • 107757 просмотра

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В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с горючего направят в местные бюджеты

В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с горючего направят в местные бюджеты

Киев  •  УНН

 • 14723 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров на заседании 19 августа принял постановление, согласно которому во втором полугодии 2020 года в местные бюджеты направят около 4 млрд грн акцизного налога с горючего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок зачисления акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления в 2020 году", которым нормировал зачисления части акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления во втором полугодии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 августа на отдельном балансовом счете Казначейства накоплено 1,2 млрд грн акцизного налога с горючего, которые ожидают распределения между бюджетами органов местного самоуправления.

"Принятое решение позволит ежедневно в автоматическом режиме распределять часть - 13,44% акцизного налога с горючего между бюджетами органов местного самоуправления. Для местных бюджетов устанавливаются доли, по которым акцизный налог будет зачисляться к ним во втором полугодии 2020 года", - отмечают в Минфине.

Так, согласно Бюджетному кодексу, размер таких частиц был определен по данным регистраторов расчетных операций, исходя из фактических объемов горючего, реализованного в первом полугодии 2020 года.

В общем, по сравнению с первым полугодием 2020 года, размер соответствующих долей увеличится для более чем 1000 местных бюджетов.

Ранее УНН писал, что правительство хочет освободить от НДС отдельные проекты с Польшей .

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