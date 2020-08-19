Уряд хоче звільнити від ПДВ окремі проекти з Польщею

“Уряд пропонує звільнити від сплати ПДВ операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо польськими підрядниками та їх представництвами в Україні відповідно до контрактів, укладених для реалізації проектів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону, міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом РП про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року, ратифікованого Законом України „Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги“”, — йдеться у повідомленні.

Так, відповідне рішення зафіксоване у проекті закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та інших питань державного боргу”, який був підтриманий на засіданні Уряду 19 серпня 2020 року.

У тексті проекту йдеться, що застосування нульової ставки ПДВ тимчасове і діятиме лише на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.

Зазначається, що це дасть поштовх активізації співпраці між Україною та Республікою Польща й дозволить розблокувати реалізацію проектів розбудови інфраструктури пунктів пропуску західного регіону України.

Раніше УНН писав, що Україна отримала понад 9 тис. дозволів на перевезення від Польщі та Словенії.



