Україна отримала понад 9 тис. дозволів на перевезення від Польщі та Словенії

"Міністерство інфраструктури України інформує про отримання та передачу 4 711 дозволів Республіки Польща та 4 600 транзитних дозволів Республіки Словенія для українських перевізників, які вже доступні для бронювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також міністерство направило додатковий запит на адресу Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан з проханням здійснити обмін додатковими дозволами.

"До кінця поточного тижня до України надійдуть додаткові 6 тис. універсальних дозволів Нідерландів та 550 універсальних дозволів Іспанії", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що є попередня домовленість на проведення засідання Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень з Угорщиною, а також розглядається декілька конкретних дат проведення аналогічних засідань з Республікою Польща та Турецькою Республікою.

"На додаток повідомляємо, що з метою покращення якості надання послуг з видачі дозволів Укртрансбезпекою змінено графік роботи ПВД "Бориспіль"... Починаючи з 14.08.2020, у дні найбільшого навантаження - п'ятниця та субота - обслуговування перевізників у зазначеному ПВД буде проводитись цілодобово", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект Закону України щодо ратифікації Протоколу між урядами України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, який дозволяє здійснювати автотранспортні перевезення між країнами без дозволів.