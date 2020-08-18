Украина получила более 9 тыс. разрешений на перевозку от Польши и Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство инфраструктуры получило и передало 4711 разрешений Республики Польша и 4600 транзитных разрешений Республики Словения для украинских перевозчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс- службу Министерства инфраструктуры Украины.
"Министерство инфраструктуры Украины информирует о получении и передаче 4711 разрешений Республики Польша и 4600 транзитных разрешений Республики Словения для украинских перевозчиков, которые уже доступны для бронирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также министерство направило дополнительный запрос в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой осуществить обмен дополнительными разрешениями.
"До конца текущей недели в Украину поступят дополнительные 6 тыс. универсальных разрешений Нидерландов и 550 универсальных разрешений Испании", - указано в сообщении.
Также отмечается, что есть предварительная договоренность на проведение заседания Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок с Венгрией, а также рассматривается несколько конкретных дат проведения аналогичных заседаний с Республикой Польша и Турецкой Республикой.
"В дополнение сообщаем, что с целью улучшения качества предоставления услуг по выдаче разрешений Укртрансбезпекой изменен график работы ПВД "Борисполь"... Начиная с 14.08.2020, в дни наибольшей нагрузки - пятница и суббота - обслуживание перевозчиков в указанном ПВД будет проводиться круглосуточно", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект Закона Украины о ратификации Протокола между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, который позволяет осуществлять автотранспортные перевозки между странами без разрешений.