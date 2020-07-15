"Безвіз в автоперевезеннях" із Британією: уряд погодив важливий документ

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив проект Закону України щодо ратифікації Протоколу між урядами України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо внесення змін до Угоди про міжнародні автотранспортні перевезення, а також підтримав прийняття розпорядження КМУ про подання цього Протоколу на ратифікацію Верховною Радою. Про це на брифінгу в середу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

Так, йдеться про проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародні автотранспортні перевезення".

"Сьогодні на засіданні уряду ми прийняли кілька важливих рішень, перше з них – це для наших автоперевізників внесено проект закону про внесення змін до ратифікації Угоди між Україною та Північною Ірландією та Сполученим Королівством. Цей проект передбачає, що, починаючи від екологічних норм "Євро 5" і вище автоперевізники зможуть заїхати до цих країн без використання дозволів", - зазначив Криклій.

З його слів, згідно з документом, так само буде дозволено перевізникам із зазначених країн в’їзд до України.

"Це спрощує рух товарообігу, звісно, буде запроваджувати такий собі "безвіз" в автоперевезеннях, що є позитивом", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій заявляв, що Міністерство інфраструктури працює над лібералізацією автомобільних перевезень між Україною та Угорщиною у найближчій перспективі. 

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