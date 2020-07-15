"Безвиз в автоперевозках" с Британией: правительство согласовало важный документ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект Закона Украины о ратификации Протокола между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Соглашение о международных автотранспортных перевозках, а также поддержал принятие распоряжения КМУ о предоставлении этого Протокола на ратификацию Верховной Радой. Об этом на брифинге в среду рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
Так, речь идет о проекте Закона Украины "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о международных автотранспортных перевозках".
"Сегодня на заседании правительства мы приняли несколько важных решений, первое из них - это для наших автоперевозчиков внесен проект закона о внесении изменений в ратификации Соглашения между Украиной и Северной Ирландией и Великобританией. Этот проект предусматривает, что, начиная с экологических норм "Евро 5" и выше автоперевозчики смогут заехать в эти страны без использования разрешений", - отметил Криклий.
По его словам, согласно документу, так же будет разрешено перевозчикам из указанных стран въезд в Украину.
"Это упрощает движение товарооборота, конечно, будет вводить такой себе "безвиз"в автоперевозках, что является позитивом", - добавил министр.
Напомним, ранее Криклий заявлял, что Министерство инфраструктуры работает над либерализацией автомобильных перевозок между Украиной и Венгрией в ближайшей перспективе.